ASRİAD Van TSO başkan adaylarına başarı diledi

Asrın İş Adamları Derneği (ASRİAD) Van Şube yönetimi, yarın yapılacak olan Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) seçimlerinde, yarışacak başkan adaylarına başarılar diledi.

ASRİAD Van Şube yönetimi, yarın yapılacak olan Van TSO seçimleri ile ilgili bir mesaj yayımlandı. 22 Ekim Cumartesi günü 5 adayın yarıştığı bir seçim heyecanının yaşanacağının ifade edildiği mesajda, “22 Ekim Cumartesi günü Van Selahaddin Eyyubi Borsa İstanbul Lisesi’nde gerçekleştirilecek ve yaklaşık 5 bin 600 tüccarın oy kullanacağı seçimde, yarışan beş adaya başarı diliyoruz” denildi.

Seçimin Van’ı yormayacak bir atmosferde geçmesini dileyen ASRİAD yönetimi; kutuplaşmadan uzak, sonunda kazananın Van olması temennilerini ileterek, seçim sonrası hayatın olağan akışında yarışan bütün kesimlerin kucaklaşacağı bir seçim olacağına inançlarının tam olduğunu belirttiler.