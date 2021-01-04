banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Meksika, Assange'a siyasi sığınma vermeye hazırlanıyor
Meksika, Assange'a siyasi sığınma vermeye hazırlanıyor
Altın fiyatları yükselişte
Altın fiyatları yükselişte
HSK'dan 'tarafsızlık' açıklaması
HSK'dan 'tarafsızlık' açıklaması
Kıymetliler kazançlı bir yılı geride bıraktı
Kıymetliler kazançlı bir yılı geride bıraktı

ASRİAD AVM’ye yoğun ilgi

Asrın İşadamları Derneğinin (ASRİAD) büyük maliyetlerle hayata geçirdiği ASRİAD AVM’ye yoğun ilgi olduğu belirtildi.

VAN 04.01.2021, 16:58
4
ASRİAD AVM’ye yoğun ilgi

Asrın İşadamları Derneğinin (ASRİAD) büyük maliyetlerle hayata geçirdiği ASRİAD AVM’ye yoğun ilgi olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunun ASRİAD Van Şube Başkanı Taner Han, ASRİAD AVM’nin büyük projelerden biri olduğunu ifade ederek, bu proje ile Türk ürünlerinin dünyaya pazarlandığını söyledi. Sitenin tamamen yapay zekayla çalıştığını ve 23 dile anında çevrildiğini ifade eden Han, “Bu şekilde sitemiz yaklaşık 4 milyar alıcıya ulaşma imkanı sunmaktadır. Örneğin Van’da üretilen ya da pazarlanan bir ürünü biz bu site yoluyla anında 4 milyar alıcıya ulaştırmakta; o ülkenin para birimi ve diliyle yayınlayabilmekte ve bu şekilde sipariş almaktayız” dedi.

Sitenin yapımının büyük bir maliyetle ve ihracata yönelik olduğunun altını çizen Han, “Amacımız, Türkiye’nin ‘Ali Baba’sını, ‘Amazon’unu kurmaktır. Bu siteden Vanlı ASRİAD üyesi işletmelerimiz ücretsiz bir şekilde faydalanabilmekte olup, gayemiz şehrimiz ve ülkemizin bu zorlu süreçten dimdik ve güçlenerek çıkmasıdır. Dijital dünya her geçen gün büyümektedir. Bizler dünyaya ayak uydurmakla yükümlüyüz. Dijital dünyadan kopuk bir ekonomi modeli gündemimizde değildir. Biz ASRİAD ailesi olarak yeni modeller kurgulamakta ve bunları hayata geçirmek için çalışmaktayız. Ekonomide dijital dönüşüm de bunlardan biridir. Van’ı da bu dijital dönüşümde etkin bir şehir haline getirme gayesindeyiz. Bunu başarmak için büyük bir efor sarf etmekteyiz. Buradan Van iş dünyasını, dijital dönüşüme gerekli önem ve desteği vermeye davet ediyorum. Ümitsiz değiliz. Yarınlarımızın daha güzel yaşanabilmesi için elbirliğiyle çalışıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

ASRİAD Van Şube Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Karatekin ise ASRİAD AVM imkanıyla Van’ı dijital pazarla buluşturmayı hedeflediklerini belirterek, “Sınırsız ürün yükleyip pazarlayabilme imkanı sağladığımız bu platform, güçlü bir arama motoru seçeneği sunmaktadır. Böylelikle internet üzeri sorgulanan herhangi bir ürünümüz bu yöntemle 4 milyar kişiye ulaşacak. Dünya artık küresel bir köy hali aldı. Kesinlikle dijital pazar yöntemiyle Van’da mevcut bir hizmeti, dünyanın dört bir yanına pazarlama imkanı yakalayabiliriz. Şehrimizin hak ettiğinden daha yüksek bir konuma geleceği inancındayız. Van ile ilgili çalışma kurgularken hep ilerisini hedefleyerek çalışıyoruz. Bizler birey olarak da, dernek olarak da bahanelerin arkasına sığınmıyoruz. Bu hizmeti ASRİAD genel merkezimiz oluşturdu ve tüm ülkenin hizmetine sundu” dedi.

ASRİAD Van Şubesi olarak hiçbir zaman pandemi sürecinde durmadıklarını dile getiren Karatekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu işin, şehrimizdeki ekonomik durgunluğa bir çözüm olabilir düşüncesiyle hareket ettik. Vanlı iş insanlarımız evde olsalar dahi ASRİAD AVM’de online dükkanlar satışa devam edecek. Hem Van hem de ülke ekonomisi kazanacak. Amacımız, bu platformu tüm şehrin hizmetine sunmak olup, hedefimize emin adımlarla yürüyoruz. Her hafta birçok iş insanımızı online olarak ülkemizin diğer şehirlerindeki farklı iş insanlarıyla bir araya getirerek ticaret toplantıları gerçekleştiriyoruz. Bizler bu teknikle birçok ortak ticarete imza attık. 2021 yılına da çok büyük hedeflerle başladık. Allah bir manilik vermediği sürece durmayı düşünmüyoruz.’’
Yorumlar (0)
banner429
14°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 15 31
2. Alanyaspor 16 30
3. Galatasaray 15 30
4. Gaziantep FK 15 28
5. Hatayspor 15 27
6. Fenerbahçe 14 26
7. Trabzonspor 16 23
8. Karagümrük 15 21
9. Malatyaspor 15 20
10. Rizespor 15 20
11. Göztepe 15 19
12. Konyaspor 15 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Sivasspor 15 18
15. Antalyaspor 16 18
16. Başakşehir 15 16
17. Gençlerbirliği 15 16
18. Ankaragücü 15 15
19. Denizlispor 15 13
20. Erzurumspor 16 13
21. Kayserispor 15 10
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. Samsunspor 17 33
3. Altay 17 32
4. İstanbulspor 16 31
5. Tuzlaspor 17 30
6. Adana Demirspor 16 28
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Balıkesirspor 16 16
14. Menemen Belediyespor 16 16
15. Adanaspor 15 15
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 16 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 16 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Everton 16 29
7. Aston Villa 15 26
8. Chelsea 17 26
9. Southampton 16 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P