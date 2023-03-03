Askeri araç kontrolden çıktı, bazı askerler yaralandı

Van’ın Gürpınar ilçesinde askeri aracın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu bazı askerler yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza, Gürpınar-Başkale karayolu üzerindeki 32 Virajlar mevkiinde meydana geldi. Başkale’den Van istikametine gitmekte olan 6. Hudut Tugay Komutanlığına ait zırhlı araç, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak devrildi.

Aracın devrilmesi sonucu yaralanan askerler, bölgeye gelen ambulanslarla Gürpınar ve Van’daki hastanelere kaldırıldı.

Tedavisi devam eden yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.