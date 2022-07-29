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Ardahanlı öğrenciler Van Kedi Villası’nı gezdi

Ardahan’dan “Anadolu’yuz Biz” projesi bünyesinde Van’a gelen öğrenci ve öğretmenler, kedi villasını gezdi.

VAN 29.07.2022, 18:03
Ardahanlı öğrenciler Van Kedi Villası’nı gezdi

Ardahan’dan “Anadolu’yuz Biz” projesi bünyesinde Van’a gelen öğrenci ve öğretmenler, kedi villasını gezdi.

“Anadolu’yuz Biz” projesi bünyesinde geldikleri Van’da tarihi ve turistik yerleri gezen Ardahanlı öğrenciler ve öğretmenler, Van Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileriyle birlikte Van Kedi Villası’nı da gezdi. Van kedileriyle yakından ilgilenerek bol bol fotoğraf çeken öğrenciler, gezinin ardından tekrar memleketlerine dönecekler.

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