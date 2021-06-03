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Araba şaftına zulalanmış 3 kilo 20 gram eroin ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, arabadan sökülerek çuval içerisinde araziye bırakılmış 2 adet araba şaftına zulalanmış 3 kilo 20 gram eroin ele geçirildi.

VAN 03.06.2021, 09:01
Araba şaftına zulalanmış 3 kilo 20 gram eroin ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, arabadan sökülerek çuval içerisinde araziye bırakılmış 2 adet araba şaftına zulalanmış 3 kilo 20 gram eroin ele geçirildi.

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Böğrüpek Mahallesi kırsalında yapılan titiz çalışma sonucunda, arabadan sökülmüş çuval içerisinde araziye bırakılmış 2 adet araba şaftı bulundu. Yapılan inceleme sonucu batı illerine götürülmek üzere 2 adet şaftın içerisine zulalanmış şekilde 3 kilogram 20 gram eroin ele geçirildi. Araçtan sökülen 2 şaftın eroin zulalandıktan sonra tekrar takılarak batı illerine götüreceği tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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