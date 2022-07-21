banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı
Merkez'in faiz kararı sonrası dolarda son durum!
Merkez'in faiz kararı sonrası dolarda son durum!
Erdal Beşikçioğlu’nun acı günü
Erdal Beşikçioğlu’nun acı günü
Gençlerle aramıza kimse giremeyecek
Gençlerle aramıza kimse giremeyecek

Antakya Medeniyetler Korosu Akdamar Adası’nda konser verecek

Van’da kültür sanat etkinlikleri bünyesinde Antakya Medeniyetler Korosu’nun Akdamar Adası’nda konser vereceği belirtildi.

VAN 21.07.2022, 18:05
Antakya Medeniyetler Korosu Akdamar Adası’nda konser verecek

Van’da kültür sanat etkinlikleri bünyesinde Antakya Medeniyetler Korosu’nun Akdamar Adası’nda konser vereceği belirtildi.

Van’ın dünyaca ünlü tarihi mekânlarından biri olan Akdamar Adası, 23 Temmuz’da Antakya Medeniyetler Korosu’na ev sahipliği yapacak. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü organizasyonunda Van Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Akdamar Adası’nda saat 18.00’da düzenlenecek olan konserde, Antakya Medeniyetler Korosu sanatseverlerle buluşacak.

Adaya gidecek tekne ve girişlerin ücretsiz olacağı konsere, saat 16.00’da Van Devlet Tiyatrosu önünden ücretsiz servis imkânı da sağlanacağı bildirildi.

Yorumlar (0)
30°
açık