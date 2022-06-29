banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Stoltenberg:
Stoltenberg: "Tarihi kararlar alacağız"
Ekonomik güven endeksi geriledi
Ekonomik güven endeksi geriledi
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları

Anadolu Ateşi Vanlılarla buluşuyor

Van Büyükşehir Belediyesinin yaz konserleri bünyesinde dünyaca ünlü Anadolu Ateşi Dans Topluluğu kente geliyor.

VAN 29.06.2022, 11:21
Anadolu Ateşi Vanlılarla buluşuyor

Van Büyükşehir Belediyesinin yaz konserleri bünyesinde dünyaca ünlü Anadolu Ateşi Dans Topluluğu kente geliyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, kentin kültür-sanat hayatına katkıda bulunmak için düzenlemiş olduğu ücretsiz programlar devam ediyor. Kültür sanat takvimi bünyesinde her hafta birbiriden güzel etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, bu haftada dünyaca ünlü Anadolu Ateşi Dans Topluluğunu Vanlılarla buluşturacak.

3 Temmuz günü saat 20.00’da Cumhuriyet Caddesi Kent Meydanında yapılacak olan ücretsiz konsere tüm vatandaşların davetliği olduğu bildirildi.

Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu