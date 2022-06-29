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Anadolu Ateşi gösterisi ertelendi

Van Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla kentte sahne alması beklenen Anadolu Ateşi Dans Topluluğu programı ileri bir tarihe ertelendi.

VAN 29.06.2022, 19:02
Anadolu Ateşi gösterisi ertelendi

Van Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla kentte sahne alması beklenen Anadolu Ateşi Dans Topluluğu programı ileri bir tarihe ertelendi.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Belediyemiz tarafından yaz konserleri bünyesinde 3 Temmuz 2022 tarihinde düzenlenecek olan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu programı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ertelenmiş olan programın yeni tarih ve saati resmi internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan yayınlanacaktır. Anlayışınızdan dolayı teşekkür ederiz” denildi.

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