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Anadolu Ateşi gösterisi ertelendi
Van’da 7 Ağustos tarihinde düzenlenmesi planlanan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu programı ileri bir tarihe ertelendi.
VAN 05.08.2022, 18:48
Van’da 7 Ağustos tarihinde düzenlenmesi planlanan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu programı ileri bir tarihe ertelendi.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyemiz tarafından yaz konserleri bünyesinde 7 Ağustos 2022 tarihinde düzenlenecek olan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu programı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ertelenmiş olan programın yeni tarih ve saati resmi internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan yayınlanacaktır. Anlayışınızdan dolayı teşekkür ederiz” denildi.