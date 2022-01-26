Ambulans helikopter KOAH hastası kadın için havalandı

Van’ın Çatak ilçesinde KOAH ve tansiyon hastası bir kadın ambulans helikopterle il merkezine sevk edildi.

Baş dönmesi ve ağrısı ile halsizlik şikayetiyle Çatak Devlet Hastanesi Acil Servisine başvuran 69 yaşında KOAH ve tansiyon hastası kadına gerekli ilk müdahale yapıldı. Müdahale sonucu kan ihtiyacı ve anemi tedavisi ihtiyacı nedeniyle üst merkeze sevkine karar verilen hasta için helikopter ambulans havalandı. Çatak’tan alınan hasta, Van Ferit Melen Havalimanında bekleyen acil sağlık ekibine teslim edilerek Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledilerek tedavi altına alındı.