Van-Özalp karayolunda alev alan tırın imdadına beton mikseri yetişti.

Alınan bilgilere göre olay, Van-Özalp karayolu üzerindeki Kandaşoğlu Beton Firması yakınında meydana geldi. İsmi ve plakası öğrenilemeyen seyir halindeki tır aniden alev aldı. Durumu fark eden Kandaşoğlu Beton Firması yetkililerinin talimatıyla görevlendirilen beton mikserinden sıkılan suyla yangın söndürüldü.