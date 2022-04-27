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Akdamar Adası’nı 4 ayda 26 bin 380 kişi ziyaret etti

Van’ın Gevaş ilçesinde yer alan ve inanç turizminin önemli değerlerinden olan Akdamar Adası ve Anıt Müzesini 4 ayda 26 bin 380 kişi ziyaret etti.

VAN 27.04.2022, 12:50
Akdamar Adası’nı 4 ayda 26 bin 380 kişi ziyaret etti

Van’ın Gevaş ilçesinde yer alan ve inanç turizminin önemli değerlerinden olan Akdamar Adası ve Anıt Müzesini 4 ayda 26 bin 380 kişi ziyaret etti.

Son yıllarda gerek yapılan yatırım ve tanıtımlarla gerekse gerçekleşen turist sirkülasyonu ile turizm kenti olma yolunda iddialı bir noktada olan Van’da, en fazla turist çeken mekânlardan biri Van Gölü’ndeki Akdamar Adası ve Anıt Müzesi. Pandemi nedeniyle uygulanan yurtiçi seyahat kısıtlamalarının kaldırılması ve İran’a açılan sınır kapılarının açılmasıyla birlikte turizmde durgunluğun sona erdiği Van’da, 2022 yılının ilk dört ayında gelen yerli ve yabancı turistler, turizm sektörü başta olmak üzere herkesi sevindiriyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kültür ve Turizm İl Müdürü Erol Uslu, Akdamar Adası’nın ilk 4 aylık istatistiki verilerine bakıldığında, 2022 yılının Van turizmi açısından umut verici olduğunu ifade ederek, “Ocak ayından düne kadar 26 bin 380 kişi Akdamar Adası’nı ziyaret etmiş. Ada üzerinde sadece Akdamar Kilisesi değil, adanın doğal güzelliklerinin de ön plana alınarak farklı görsellerle, farklı kesimlerin ziyaretçilerini bekleyecek konuma getirerek, adanın her ayının güzelliğini yansıtacak şekilde gerekli çalışmaları yürütmekteyiz. Akdamar Adası, Van için önemli bir destinasyon merkezi. Bunun farklılaştırılması çok önemlidir. Turizmi hizmetle büyüyüp; sevgiyle, saygıyla, insanların hoşgörüsüyle yeşeren bir ağaç gibi düşünmek lazım. Akdamar Adası üzerinde yapacağımız tüm hizmetler, tüm çalışmalar, daha çok insanın, daha çok ziyaretçinin adaya gelmesine sebep olacaktır” dedi.

Turizmin çeşitli kollarının olduğunu ve farklı yönlerle turizmin şekillendirilebildiğinin altını çizen Uslu, “Van’ın kendini turizm anlamında ispatlayabilmesi için, kentte etkinlik turizmini ön plana çıkarmamız lazım. Bizler 2022 yılında farklı etkinliklerle, etkinlik turizmini ön plana çıkararak, ilin görünürlüğünü ön plana çıkarmak istiyoruz. Bu anlamda elimizdeki eserlerin, tarih mekanlarımızın ve doğal güzelliklerimizin pazarlanması noktasında bu etkinlik turizmi çok önemli. Bu çerçevede biz Akdamar Adası’nda bu yıl ‘Badem Çiçeği Festivali’ düzenleyerek, ada üzerinde sadece bir kilisenin değil farklı doğal güzelliklerinin de olduğunu bütün dünyaya ilan etmek istiyoruz. Ramazan ayı olması nedeniyle bir güne sığdırdık ama önümüzdeki yıllarda bu festival daha kurumsal bir kimliğe bürünecek ve 2-3 güne sarkacak bir program olacak. Yarın itibariyle gerçekleştireceğimiz festivalde; hem Van’a bir festival kazandırmanın mutluluğunu yaşayacağız hem de ilk defa Akdamar Adası’nda ‘Badem Çiçeği Festivali’ni yaparak Akdamar’ın farklı güzelliklerinin olduğunu dünyaya tanıtacağız. Ben bu çerçevede herkesi Akdamar Adası’nda birincisi yapılacak olan ‘Badem Çiçeği Festivali’ne davet ediyorum” diye konuştu.

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