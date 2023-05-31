‘Akademi Van’ projesinde 8 ayda 400 öğrenciye eğitim verildi

Van’da hayata geçirilen ‘Akademi Van’ projesi bünyesinde yaklaşık 8 ayda 400 öğrenciye yazarlık, güzel sanatlar ve sinema okullarında eğitim verildi.

Çocuk ve gençlerin sanat, kültürel ve sportif yönlerinin gelişimi için birçok yeni projeyi hayata geçiren Van Büyükşehir Belediyesi, ‘Akademi Van’ projesiyle 400 gencin hayallerine dokundu. Yaklaşık 8 ay süren proje ile 400 öğrenciye yazarlık, güzel sanatlar ve sinema mekteplerinde eğitim verildi. Projede ayrıca başarılı öğrencilere ait metinler de kitap haline gerildi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı’nın himayelerinde başlatılan ‘Akademi Van’ projesinin kapanış programında ise Yazar Sadık Yalsızuçanlar, "Medeniyetler Söyleşisi" ile gençlerle bir araya geldi. Söyleşi de Yazar Sadık Yalsızuçanlar; gençlere edebiyat, yazarlık ve sosyal konular hakkında bilgiler verip tecrübelerini aktardı.

Yapılan söyleşinin ardından konuşan Vali Ozan Balcı ise yaklaşık 8 ay süren projenin ardından birçok genç ile bir araya geldiklerini belirterek, projenin birçok gence ilham kaynağı olduğunu söyledi. Bu tür projelerin ileri ki dönemlerde de yapılacağını ifade eden Vali Ozan Balcı, "Akademi Van projesi bünyesinde hazırlanan programın yılsonu kapanış töreni için bir araya geldik. Bugün de ülkemizin çok değerli düşünürü Sadık Yalsızuçarlar ile çok güzel bir sunum yaptık. Kendisine müteşekkir olduğumu ifade etmek istiyorum. Akademi Van aslında gençlere yönelik bir programdı. Onları kültürel ve sanat anlamında desteklemek, önlerini açmak, onlara yardımcı olmak, onları cesaretlendirmek için yapıldı. Ama bunu burada bırakmamak gerekir. Daha da ilerletmek gerekir. Akademi Van projesi bünyesinde güzel etkinlikler gerçekleştirildi. Ben de gençler adına çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum" dedi.

Eyliya Çelebi Uygulama Otelinde gerçekleştirilen programa Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, kurum müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı. Vali Ozan Balcı program sonunda Akademi Van’a katılan hocalara ve öğrencilere katılım belgesi verdi.