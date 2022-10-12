’Akademi Van’ başladı

Van Büyükşehir Belediyesi ve paydaşlara tarafından organize edilen, ’Akademi Van’ projesinin açılış söyleşisi Nurullah Genç ile başladı.

Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Van YYÜ, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kültür ve Turizm Müdürlüğü paydaşlığında organize edilen ’Akademi Van’ projesi sabah saatlerinde İpekyolu Gençlik Merkezinde verilen sanat eğitimiyle başladı. ’Akademi Van’ projesi çerçevesinde 16 yazar, şair, ressam, oyuncu, yönetmen, akademisyen, müzisyen ve karikatürist gençlerle buluşturacak. Projenin açılış söyleşisi ise Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, şair, yazar ve sanatçılar ile 400’ü aşkın sanatseverin katılımıyla Uygulama Oteli Konferans Salonunda düzenlendi. Moderatörlüğünü yazar Fahri Tuna’nın yaptığı açılış söyleşisinde Şair Prof. Dr. Nurullah Genç, sanatseverlere tecrübe ve birikimlerini aktardı. Yaklaşık 2 saat süren ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşi, soru, cevap bölümü ile sona erdi. Programın sonunda gençlerle bir süre sohbet eden Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, ’Akademi Van’ projesi hakkında bilgi verdi. Gençlere projeye katılımlarından ötürü teşekkür eden Vali Ozan Balcı, "Ayda bir medeniyet söyleşilerinin olacağı sanat eğitimlerimizde yer almak ayrıcalıktır. Artık nitelikli bilgiye sahip olmak gerekiyor. Nitelikli bilgi de sanatla uğraşmakla olur. Bizim amacımız gençlerle olmak, hayallerini gerçekleştirmelerine katkı sağlamak. Sizlere desteklerimiz devam edecek, sizlerle olmaktan mutluluk duyuyorum. Yine gençlerimize yönelik lise giriş ve üniversite girişlere hazırlık için ’Etüt Van projesi’ başlattık. 60 bin öğrenci ve 5 bin öğretmen ile bu projeyi yapacağız. Proje çerçevesinde malzeme desteği de verilecek. Fırsatları kaçırmayın" dedi.

"Van kitabın başkenti olacak"

Gençlere yönelik projelerini anlatan Vali Balcı, "Kentimizde 1 milyon kitap alımı yapıyoruz. Okullarımıza, kütüphanelerimize koyacağımız kitaplarla, Türkiye’de Van kitap zenginliğinde bir numara olacak. 3-4 ay içerisinde tamamlanacak projemizde ilk parti 1 ay içerisinde gelecek. Van, kitabın başkenti olacak. Büyük insanlarla, yazarlarla gençlerimizi buluşturmayı hedefliyor ve bu fırsatı sunmaktan da mutluluk duyuyoruz. Gençler; iki eliniz kanda da olsa mutlaka bir saat kitap okuyun. Kitap okumak hayallerinizi genişletir. Ne kadar hayal varsa o kadar başarı olur. Bizler yanınızdayız" ifadelerini kullandı.