AK Parti Van milletvekilleri mazbatalarını aldı

Van’da 14 Mayıs’ta yapılan seçimlerde milletvekili seçilen AK Parti Milletvekili Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu, düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 28. dönemde Van’ı temsil edecek olan AK Parti milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu, beraberindeki partililerle adliye sarayındaki İl Seçim Kuruluna gelerek mazbatalarını teslim aldı. Van milletvekilleri Kayatürk ve Türkmenoğlu, daha sonra adliye binası önünde açıklama yaptı.

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, mecliste Van’ı en iyi şekilde temsil edeceklerini belirtti. Kayatürk, “Milletimiz dünkü seçimlerde bize muhteşem bir gün yaşattı. Bugüne kadar bütün seçimler önemli olmuştu ama Cumhurbaşkanlığı seçimleri daha çok önemlidir. Her seçimi kazandığımızda sevindik ama dünkü seçimin sevinci bir başka oldu. Bizler bu seçimi ‘yüz yılın seçimi’ şeklinde nitelendirdik. Bu yüzden Allah’a hamd ediyoruz ve halkımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Van halkının teveccühüyle iki AK Partilinin milleti temsil etmek için seçildiğini dile getiren Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ise, parlamentonun büyük bir kısmını kazandıklarını söyledi. Türkmenoğlu, hem milletvekilliği hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendilerini destekleyen Van halkına teşekkür etti.

Mazbatalarını teslim aldıktan sonra kaldıkları yerden hizmet çalışmalarına devam edeceklerini ifade eden AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray da, ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de güzel bir sonuç elde ettiklerini kaydetti.