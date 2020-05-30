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AK Parti Van Milletvekili Arvas’ın Çaldıran ziyareti

AK PARTİ VAN MİLLETVEKİLİ ABDULAHAT ARVAS, ÇALDIRAN İLÇESİNİ ZİYARET EDEREK YETKİLİLERDEN İLÇE HAKKINDA BİLGİ ALDI.

AK Parti Van Milletvekili Arvas’ın Çaldıran ziyareti

AK PARTİ VAN MİLLETVEKİLİ ABDULAHAT ARVAS, ÇALDIRAN İLÇESİNİ ZİYARET EDEREK YETKİLİLERDEN İLÇE HAKKINDA BİLGİ ALDI.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 17:16
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AK Parti Van Milletvekili Arvas’ın Çaldıran ziyareti

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Çaldıran ilçesini ziyaret ederek yetkililerden ilçe hakkında bilgi aldı.

Bir dizi ziyaretlere bulunmak üzere Çaldıran ilçesine gelen milletvekili Arvas, AK Parti İlçe Başkanı Ali Çiftçi ve partililer tarafından karşılandı. Burada muhtar ve halkla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinleyen milletvekili Arvas, buradan Çaldıran Belediye Başkanlığına geçti. Başkan Şefik Ensari tarafından karşılanan Arvas, ilçenin sorun ve talepleri konusun da bilgi alışverişinde bulundu.AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas burada yaptığı konuşmada, ”Van’da yaptığımız ilçe ziyaretlerimizin temelinde hizmet bulunmaktadır. Amacımız ilçelerimizi ziyaret ederek yetkililerinden sorun ve taleplerini yerinde görmek, zamanında sorunlarına çözüm bulmaktır. Bu günde Çaldıran ilçemizde ilçe başkanlığımız ve muhtarlarımızla bir araya gelerek halkımızın sorun ve taleplerini dinledikten sonra İlçe Belediye Başkanımız Şefik Ensari’yi makamında ziyaret ettik. Burada başkanımızla ilçemizin genel sorun ve taleplerini ve yapılması gereken hizmetleri paylaştık. Çaldıran ilçemizde AK Parti döneminde daha önce ciddi anlamla kangrenleşmiş sorunlar çözüldü. Hükümetimiz ilçe devlet hastanesinden Abdalağa Göleti, üniversite, doğalgaz ve Çubuklu Barajı gibi birçok gecikmiş hizmet çözüldü. Ülkemizde Cumhurbaşkanımızdan daha iyi yönetecek biri varsa bizlerde onu destekleyelim. Dünyanın bu günkü konjöktöre bakıldığında Erdoğan’sız bir Türkiye düşünülemez. Belediye başkanımızın bizlere ilettiği sorun, taleplerine anında müdahale ederek belediyemizin yapmak istediği proje hizmetlerini zamanında bakanlıklara ileterek çözme noktasında çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.

Çaldıranı tarihine yakışır biçimde hizmetlerin ulaşması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade eden Arvas, “AK Partinin temelinde doğruluk ve hizmet vardır. Eskiden devlet halkına sahip çıkamaz haldeyken bu gün sağlıkta, eğitim ve ulaşım gibi birçok alanda büyük reformlar gerçekleştirerek halkına hizmet ederek sahip çıkmaktadır. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti teşkilatı ile birlikte korona virüs süresince yaptığı çalışmalar dünya kamuoyunda takdirle karşılanırken dünya sıralamasında ilk onlarda yer aldık. Amerika gibi ülkelerin sağlık sektörü çökerken vatandaşına sahip çıkamaz hele geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız halkına sahip çıkarak pandemi dönemini en güzel şekilde yöneterek halkımızın gönlünü fethetti, bu ancak güçlü bir lider ve halkın desteğini arkasına almış bir iktidar tarafından yapılabilecek hizmetlerdir” diye konuştu.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ise ”AK Parti Milletvekilimiz Abdulahat Arvas’ın bizleri ziyaretlerinden büyük mutluluk duymaktayız. İlçemize yapılan hizmetlerde her zaman yanımızda olduklarını bilmek bizlere güç vermektedir. Yaptığımız hizmetler de projelerde her zaman milletvekillerimiz bizim ve halkımızın yanında oldular. Vekilimiz her zaman bizleri ziyaret ederek yalnız bırakmadılar. Bu günde vekilimiz Abdulahat Arvas bizleri ziyaret ettiler burada ilçemizin sorun ve taleplerini paylaştık. Bir buçuk yıllık belediyemizin yapmış olduğu hizmetlerin brifingini kendilerine sunduk. Çaldıran Belediyesi olarak her zaman halkımızın menfaatine olabilecek hizmetleri yaptık. Atandığımız günden bu güne kadar 32 bin metrekare bordürlü kilitli parke taşı yol ve 40 kilometre stabilize yol ile birlikte yollara 2 bin 900 metre koruge boru döşedik. Taziye evi, okul, cami gizi yerlere yaptığımız yardımlarla birlikte öğrencilerimize eğitim desteği ve kırtasiye yardımların da bulunarak kayak severlere termal kayak merkezimizde hizmet verdik” dedi.

Belediyeye geldikleri ilk günden bu güne kadar tasarruf tedbirlerini uyguladıklarını belirten Başkan Ensari, ”Daha önceki başkanlarımız döneminde bir çok hizmet ihale ile satın alınırken, bizler kendi imkanlarımızla bu hizmetleri halkımıza sunarak belediyemizin bütçesin de 3 milyon liranın kalmasını sağladık. Bu tasarrufta elde ettiğimiz paralarla haklımızın ihtiyaçlarını karşıladık. Halkımızın ambulans hizmetinden karla mücadele ve gıda yardımlarına kadar her türlü hizmeti sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayında muhtaç ailelerimizin sofrasına gün de üç çeşit sıcak yemek ikramında bulunduk. Ramazan ayında 600 ailemize sıcak yemek ikramımız olurken, 2 bin ailemize Ramazan kolisi vererek pandemi döneminde ilçemizi baştan sona dezenfekte çalışmaları ile birlikte maske eldiven ve kolonya ikramız oldu. Bu süreçte karantinaya alınan 3 mahallemizin de dezenfektan ihtiyaçları karşılanırken cadde ve sokaklarımız sabunlu tazyikli sularla yıkandı. Her alanda halkımıza hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz bizler halka hizmeti hakka hizmet olarak benimsedik hedefimiz gelecekte ki projelerimizi hayata geçirerek çaldıranı yaşanabilir bir kent haline getirmektir” diye konuştu.

Milletvekili Arvas ve Belediye Başkanı Ensari beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Ali Çiftçi ile birlikte Çaldıran Kaymakamlığına geçerek Kaymakam Adem Can ile bir araya geldiler. İlçenin genel sorunları, asayiş ve halkın huzurlu yaşaması için sorunlar masaya yatırıldı. Çaldıran Kaymamı Adem Can, milletvekili Abdulahat Arvas’ın ziyaretinde duydukları memnuniyeti diler getirerek, Milletvekilimiz ve belediye başkanımız ile birlikte bir araya geldik. İlçemizin genel sorunları ve yapılan ve yapılması gereken hizmetleri paylaştık. Devletimiz ve hükümetimiz her zaman vatandaşının yanında yer alarak çeşitli hizmetlerde bulunmaya devam ediyor. Devletimiz her zaman vatandaşının yanında yer aldı almaya da devam edecek. Bizim tek bir amacımız var Çaldıran tarihine şanına yakışabilecek hizmetleri sunarak halkımızın refahı ve güven için de yaşamasını sağlamaktır” dedi.

Kaymakam ve gelen misafirlerle çektirdikleri hatıra resimlerinin ardından milletvekili Arvas ilçeden ayrıldı.

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