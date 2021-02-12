AK Parti Van Milletvekili Arvas, Milli Eğitim Bakanı Bakan Selçuk’u ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’u ziyaret eden AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van’ın acil ihtiyaç duyduğu temel eğitim yatırımlarının toplamda 623 derslik, 50 adet okul, 300 kişilik pansiyon, 2 adet atölye ve 2 adet lojmanın yapımının elzem olduğunu dile getirdi.

Van’da çeşitli açılışlar ve temaslar sonrası Ankara’ya dönen AK Parti Van Milletvekili Arvas sırasıyla Bakanlık ziyaretlerine başladı. Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’u ziyaret eden AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ve Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Van’ın acil ihtiyaç duyduğu temel eğitim yatırımlarının, toplamda 623 derslik 50 adet okul 300 kişilik pansiyon 2 adet atölye ve 2 adet lojmanın yapımının elzem olduğunu dile getirdiler. Ülkemizin şehirlerimizin ve nesillerimizin geleceği için eğitimin önemini arz eden Milletvekili Arvas ancak ilim ve bilim ile kalkınabiliriz, bunun için ihtiyaç duyduğumuz taleplerin bir an önce imkanlar dahilinde hayata geçmesi gereklidir diye belirtti.

"Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’’ cümlesinden yola çıkarak eğitimin ne denli önemli olduğuna vurgu yapan milletvekili Abdulahat Arvas, Türkiye gibi gelişmiş bir ülkede eğitim kurumlarının da modern ve teknolojik olması gerektiğini söyledi. Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin dünyada önde gelen mimari örnekler olduğunu ve yeni yapılacak eğitim kurumlarının da Selçuklu ve Osmanlı mimarilerine uygun olarak yapılması gerektiğini dile getiren Milletvekili Arvas, ”Bu mimari yapılar ile geçmişimize ve kültürel değerlerimize ışık tutacak. Selçuklu ve Osmanlı ruhunu yaşatmış olacağız. AK Parti gençliğe ve genç fikirlere çok değer veriyor, gençlerimiz için yapılan yatırımların heba olmaması, spor ve sanat faaliyetlerini yürütürken eğitimlerine de sıkı sıkı sarılabilmeleri için modern okullarımızda gençlerimize en iyi eğitimleri sunmalıyız. Van’ın eğitim konusunda üst sıralara çıkabilmesi için taleplerimizin hızlıca yerine getirilmesi gerekir” dedi.

"Kalem kılıçtan keskindir’’ sözünden yola çıkarak artık savaşların dahi eğitime ve bilgiye dayalı olduğunu ifade eden Milletvekili Arvas, zaferlerin masa başlarında kazanıldığını, yeni nesil ‘’Z’’ kuşağının iyi bir eğitime ihtiyaç duyduğunu ifade ederek ihtiyaç duyulan eğitim yuvalarının bir an önce yapılması gerektiğini belirtti. Bölgedeki çocukların ve gençlerin işlenmemiş pırlanta değerinde çok zeki ve çalışkan bireyler olduğunun altını çizen Milletvekili Arvas, “Bu çocuklarımızı ve gençlerimizi topluma kazandırmamızın temeli eğitimden geçmektedir. Bizler yeni açacağımız eğitim kurumlarında bu çocuklarımızı eğitecek ve onları topluma yararlı bireyler haline getirmiş olacağız. Eğitimde aile, eğitmen ve öğrenci dayanışması ile şehirlerimizin ve ülkemizin geleceğini dava edinerek bütün imkanlarımızı genç nesillerimizin geleceği için seferber edeceğiz. Eğitimin aynı zamanda kurtuluş olduğunu, eğitimde yol alıp eğitimli bireyler yetiştirdikçe, bölgemizin kronikleşmiş sorunlarından olan fakirlik, cehalet ve haset girdabından da kurtulmuş olacağız” diye konuştu.