banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Poşet fiyatına zam gelmeyecek
Poşet fiyatına zam gelmeyecek
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nebati yemin etti
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nebati yemin etti
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
"Cihan bebek öldü" iddialarına hastaneden açıklama geldi

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas: “Van’ın var olan problemlerinin kaynağı da çözümü de enerjidir”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile görüşen AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Avas, “Van’ın var olan problemlerinin kaynağı da çözümü de enerjidir” dedi.

VAN 02.12.2021, 14:35
AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas: “Van’ın var olan problemlerinin kaynağı da çözümü de enerjidir”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile görüşen AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Avas, “Van’ın var olan problemlerinin kaynağı da çözümü de enerjidir” dedi.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın ile birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’i ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında Bakan Dönmez’e Van’ın enerji yatırmaları konusunda ihtiyaç duyduğu talepleri ileten Arvas, “Enerjinin insan hayatındaki önemi, yalnızca günlük ihtiyaçlardan ibaret değil, aynı zamanda sağlıktan ulaşıma, sanayiden eğitime, tarımdan iletişime kadar birçok sektörde zaruri ihtiyaç haline gelmiştir. Bu anlayışla Van’ın bölge olarak avantajlı olduğu enerji kaynakları ve tabii kaynaklar yani doğal kaynaklarımızın daha verimli kullanılarak, çevreye duyarlı şekilde değerlendirilmesi ve Van’ın refahına katkı sağlayacak ekonomik değere dönüştürülmesi hususlarında Enerji Bakanımız ile sürekli diyalog halindeyiz. Kamuoyunun bildiği üzere daha önce yenilenebilir enerji olarak güneş enerjisi konusunda yaptığımız çalışmalar neticesinde Van’da yenilenebilir enerji kaynak alanı yatırımlarına öncülük etmiştik. Aynı şekilde Van’ın yenilenebilir enerji yatırımları, elektrik ve doğalgaz yatırımları konusunda taleplerimizi arz ederek istişarelerde bulunduk” dedi.

“Elektrik enerjisi ekonomik ve sosyal hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir”

Van’da nüfusun artması, kentleşme, yaşam kalitesinin yükselmesi gibi birçok faktörün etkisiyle elektrik tüketiminin de arttığına dikkat çeken Arvas, “Bu nedenle elektrik dağıtım sektöründeki kaliteli hizmetin teminini sağlamak amacıyla bakım onarım ve kapasite yatırımlarının arttırılmasını talep ederek, kesintisiz enerjinin sağladığı aydınlık Van hedefine ulaşmak için destek istedik. Enerji, üretimde kullanılması zorunlu ve toplumların refah seviyelerinin yükseltilmesi için de gerekli bir girdidir. Ekonomik gelişmenin en temel yapı taşlarından biri enerji kaynağıdır. Enerjide sahip oldukları gelişmiş altyapı imkanları sayesinde birçok şehir, bugün ekonomik büyümenin lokomotifi olmuş durumdadır. Van gibi gelişme potansiyeli şehirler için ise enerji hem bir çözüm hem de problemin esas kaynağını oluşturmaktadır. Van ilimizde yıllara dair yatırımlardan kaynaklı oluşan aksaklıklar elektrik dağıtım sisteminde sıkıntılara neden olmaktadır. 2021 yılı sonunda kent merkezlerinde ve kırsal alanlarda fiziki gerçekleşme oranı yüzde 50 olarak gerçekleşmiştir. 2022 ve 2023 yılı yatırım dönemlerinde bunun yeni yatırımlarla telafi edilmesi konusundaki beklentilerimizi de Sayın Bakanımıza ilettik” ifadelerini kullandı.

“Doğalgazın ulaşamadığı ilçeler, mahalle ve sokaklar için talepte bulunduk”

Van’da yaşayan herkesin doğalgaz konforundan faydalanması için taleplerini de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e ilettiklerini belirten Arvas, “Kullanım rahatlığı olan, can ve mal güvenliği yüksek, gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için tercih sebebi olan doğal gaz yatırımları maalesef bu yıl pandemi şartları nedeniyle yetersiz kalmış, vatandaşların talepleri karşılanmamıştır. İnşallah 2022 yılında şebeke yatırımları konusunda hedeflerimizi büyüterek hizmet etmeye devam edeceğiz. Doğal gazın ulaşmadığı yerleşim yerleri için de çalışma yaparak bu konuda gayret gösteriyoruz. Sayın Bakanımız ile yaptığımız görüşmeler ve Belediye Başkanlarımızın gayretleri neticesinde Gevaş ilçemize de doğalgaz geldi, kazı çalışmaları devam ediyor. Aynı şekilde Gürpınar ve diğer ilçelerimize doğalgaz arzı için çaba gösteriyoruz. İnşallah imkanlar ölçüsünde doğalgazı tüm ilçelerimizi ulaştıracağız” diye konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 14 33
2. Man City 14 32
3. Liverpool 14 31
4. West Ham 14 24
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 14 21
7. Brighton 14 19
8. Leicester City 14 19
9. Tottenham 12 19
10. M. United 13 18
11. Brentford 13 16
12. Crystal Palace 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Everton 14 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 14 15
17. Watford 14 13
18. Burnley 13 10
19. Norwich City 14 10
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 36
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7