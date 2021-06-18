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AK Parti heyeti Bahçesaray’da kanat önderleriyle bir araya geldi

AK Parti Van İl Başkanlığı heyeti, Bahçesaray ilçesinin ileri gelen ailelerinin büyükleriyle bir araya geldi.

VAN 18.06.2021, 11:14
AK Parti heyeti Bahçesaray’da kanat önderleriyle bir araya geldi

AK Parti Van İl Başkanlığı heyeti, Bahçesaray ilçesinin ileri gelen ailelerinin büyükleriyle bir araya geldi.

Normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte AK Parti Van İl Başkanlığı saha çalışmalarına start verdi. AK Parti İl Başkanlığı heyeti, Bahçesaray ilçesini ziyaret ederek, kanaat önderleri ile bir araya geldi. Burada konuşan AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Bahçesaray’ın ileri gelen ailelerinin büyükleriyle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, “AK Parti olarak davamıza destek veren herkese teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde birlikteliğimizi daha da güçlendirerek yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz inşallah” dedi.
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