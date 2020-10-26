AK Parti Grup Başkanvekili özkan’dan Tuşba Belediyesine ziyaret
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) GRUP BAŞKANVEKİLİ VE DENİZLİ MİLLETVEKİLİ CAHİT ÖZKAN, TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Tuşba Belediye Başkanlığını ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Ekim’de katılacağı AK Parti İl Başkanlığı 7. Olağan Kongresi ve toplu açılış törenleri öncesi bazı incelemelerde bulunmak üzere kente gelen AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Av. Cahit Özkan, beraberinde bulunan Van Milletvekili Abdulahat Arvas ve AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ile Tuşba Belediyesini ziyaret etti.
Grup Başkanvekili Özkan ile beraberindeki heyeti; belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri ile birlikte karşılayan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Grup Başkanvekili Özkan ve beraberinde bulunan heyete, Tuşba Belediyesinin hayata geçirdiği mega projeler ile ilgili bir sunum yapan Başkan Akman, belediye çalışmaları başta olmak üzere birçok konuda istişare ve değerlendirmelerde bulundu.
Selçuklu mimarisi ile modern mimarinin harmanlandığı Tuşba Belediyesi hizmet binasını gezen Özkan, yaptığı çalışmalardan ötürü Başkan Akman’ı tebrik ederek belediyeden ayrıldı.
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