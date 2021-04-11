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Ağzına demir saplanan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Van’ın Özalp ilçesinde ağzına demir saplanan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

VAN 11.04.2021, 16:28
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Ağzına demir saplanan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Van’ın Özalp ilçesinde ağzına demir saplanan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

İlçenin Aşağı Turgalı Mahallesi’nde ikamet eden Veysel Yorgun’a ait köpeğin ağzına demir parçası saplandı. Durumun bildirilmesi üzerine mahalleye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Özalp Grup Amirliği ekipleri, köpeğin ağzına saplanan demiri çıkardı.
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