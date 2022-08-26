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Ağaçta mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı
Van’ın Tuşba ilçesinde ağaçta mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
VAN 26.08.2022, 14:01
Van’ın Tuşba ilçesinde ağaçta mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Tuşba ilçesinde bir apartmanın bahçesindeki ağaçta yavru kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar tarafından Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliği ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, itfaiye aracının merdiveni ile yaklaşık 15 metre yükseklikteki yavru kediye ulaştı. Kurtarılan yavru kedi aşağıda bekleyen annesinin yanına bırakıldı. Anne kedi yavrusnu alarak bölgeden uzaklaştı.
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