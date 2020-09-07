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Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
VAN’IN MERKEZ EDREMİT İLÇESİNDE 6 METRELİK AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİ, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI.
VAN 07.09.2020, 11:52
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Van’ın merkez Edremit ilçesinde 6 metrelik ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesinde bağlı Yenimahallede bir kedi çıktığı ağaçta mahsur kaldı. Ağaçtan inemeyen kedinin sesini duyan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla kurtarmak istedi ancak başarılı olamadı. Vatandaşlar sonunda Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Edremit İlçe Gurup Amirliği ekiplerine bilgi verdiler. Kısa sürede olay yerine ekipler, ağaçtaki kediyi kurtararak sahibine teslim ettiler.
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