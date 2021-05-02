banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Gençlerbirliği-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Gençlerbirliği-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Burcu Biricik'ten anlamlı paylaşım
Burcu Biricik'ten anlamlı paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan tabldot sırasında
Cumhurbaşkanı Erdoğan tabldot sırasında
Ünlü rapçi Norm Ender'in Sergen Yalçın paylaşımı
Ünlü rapçi Norm Ender'in Sergen Yalçın paylaşımı

Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

Van’ın Çaldıran ilçesinde çıktığı ağacın dalında mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

VAN 02.05.2021, 10:13
4
Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

Van’ın Çaldıran ilçesinde çıktığı ağacın dalında mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Çıktığı ağacın dalında mahsur kalan kedi için itfaiye ekiplerinden destek istenildi. Bölgeye gelen ekipleri, kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.
Yorumlar (0)
24°
açık