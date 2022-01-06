Adli Tıp Kurumu Başkanı Doç. Dr. Büyük’ten Van Cumhuriyet Başsavcısı Dönmez’e ziyaret

Adli Tıp Kurumu Başkanı Doç. Dr. Yalçın Büyük, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez’i ziyaret etti.

Adli Tıp Kurumu Başkanı Doç. Dr. Yalçın Büyük Van Adliyesini ziyaret etti. Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Doç. Dr. Büyük ile birlikte Van Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nün Grup Başkanlığı’na geçişi noktasında yapılan çalışmaları yerinde inceleyip değerlendirildi. Ziyarete Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı da eşlik etti.