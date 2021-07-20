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Acemi kasaplar hastanelik oldu

Van’da, kurban keserken kendini yaralayan 41 kişi hastaneye kaldırıldı.

VAN 20.07.2021, 17:51
Acemi kasaplar hastanelik oldu
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Van’da, kurban keserken kendini yaralayan 41 kişi hastaneye kaldırıldı.

Van’da bayram namazı sonrasında kurbanlıklarını kendileri kesmeye çalışan 3’ü ağır 41 kişi yaralandı. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Fatma Topbaş Subak, yaralılardan durumu ağır olan 3 kişinin tedavi altına alındığını ifade ederken, diğer yaralıların ise ayakta yapılan tedavinin ardından taburcu edildiğini söyledi.
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