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Aç kalan kediler çöp konteynerlerine dadandı
Van’ın Gevaş ilçesinde aç kalan kedilerin çöp konteynerlerinde yiyecek araması objektiflere yansıdı.
VAN 28.01.2021, 09:26
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Van’ın Gevaş ilçesinde aç kalan kedilerin çöp konteynerlerinde yiyecek araması objektiflere yansıdı.Kar yağışı ve soğukların hayatı olumsuz etkilediği Doğu Anadolu Bölgesi’nde, sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorluk çekiyor. Van’ın Gevaş ilçesinde yiyecek için çöp konteyneri üzerine çıkan kediler, objektiflere takıldı.