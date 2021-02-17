4B Yazılım’dan ‘Sosyal yardım kartı’ hizmeti

Van’da 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri Firması Yetkilisi Bilgin Berge, sosyal yardım kartı sistemi geliştirdiklerini ifade etti.

Van’da 2016 yılından beri kartlı ödeme sistemleri üzerine çalışma yaptıklarını ifade eden 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri Firması Yetkilisi Bilgin Berge, günümüzde nakit ödemenin çok az kullanılan bir araç haline geldiğini söyledi. 2016 yılında alt yapı çalışmalarına başladıkları kartlı ödeme sistemlerinde, yeni sistemler geliştirdiklerini ifade eden Berge, “Son yıllarda belediyelerden gelen yoğun istekler üzerine sosyal yardım kartı sistemi geliştirdik. Bu sistem sayesinde ihtiyaç sahibi ailelere, belediyeler tarafından verilen destekler daha verimli olmaktadır. Gıda kartı ya da sosyal yardım kartı adı altında dağıtılan kartları bir sistemle kontrol edip, art niyetin de önüne geçiyoruz” dedi.

Sosyal yardım kartı sisteminin çevrimiçi çalıştığının altını çizen Berge, “Kartlı ödeme sistemlerinde, offline sistemler sağlıksız çalışmaktadır. Bizim tüm sistemlerimiz online çalışmaktadır. Sistemlerimiz hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, kart markamızın www.vankart.com resmi web sayfasından ulaşabilirler” ifadelerini kullandı.