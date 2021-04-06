4B Yazılım’dan siber güvenlik çözümleri

Van’da 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri Firma Yetkilisi Bilgin Berge, daha iyi hizmet sunabilmek adına sürekli yeni yatırımlar yaptıklarını ifade ederek, “Van siber güvenlik ile bölgede ilkleri başarmayı planlıyoruz” dedi.

Sürekli ürün ve hizmetlerini geliştirmekle beraber yeni marka yatırımları da yaptıklarını ifade eden Berge, verilen her ürün ve hizmet için ayrı ayrı markalaşmaya ihtiyaç duyduklarını söyledi. Açıklamalarında siber güvenliğin önemine değinen Berge, “Bilindiği üzere kurucu üyesi olduğumuz Van Bilişimciler Derneğinde siber güvenlikle alakalı 3 farklı eğitim yaptık. Yaptığımız eğitimlere çok yoğun katılımlar oldu. Benzer eğitimlerimiz ilerleyen zamanlarda ‘Siber İstasyon’ markamızla kaldığı yerden devam edecektir. Firma olarak siber güvenlik çözümlerimizde Ağ Sızma Testi, Web Uygulamaları Sızma Testi, Mobil Uygulamaları Sızma Testi, Sosyal Mühendislik Testi, KVKK Teknik Danışmanlığı gibi konularda hizmet vermekteyiz. Ayrıca 4B IDS adlı yeni bir ürün geliştirdik. Ürünümüz hakkında detay bilgiye yakında hizmete açacağımız www.vansiberguvenlik.com.tr adresinden edinilebilir” ifadelerini kullandı.

Yeni markalarıyla farklı hizmetler sunacaklarının altını çizen Berge, “Her markamızın bakış açısı farklı olduğu gibi farklı bir misyon ve vizyon da taşımaktadır. Yeni markalarımız davim (dijital adli vakalara ilk müdahale) ve Van siber güvenlik ile bölgede ilkleri başarmayı planlıyoruz. Diğer ürün ve hizmetlerimizi www.4byazilim.com.tr resmi web adresimizden takip edebilirsiniz” diye konuştu.