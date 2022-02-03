4B Yazılım’dan online satranç eğitimi

Van’da 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri Firması yetkilisi Bilgin Berge, satrancı öğrenmek isteyenler için bir sosyal sorumluluk sitesi hazırladıklarını dile getirdi.

Satranç sporunun önemli olduğunu ve bu çerçevede öğrenmek isteyenlere online satranç eğitimi hazırladıklarını dile getiren Berge, “Bu yüzden www.satranc.com.tr adresimizi aktifleştirdik. Bu sayfamız aracılığıyla satranç öğrenmek isteyenlere kaynaklar sunacağız” dedi.

Açıklamalarında satrancın faydalarına da değinen Berge, “Satranç, sessizlik ve hoşgörü oyunudur. Satranç kültürlerin birleşmesi ve bir sabır oyunudur. Oyunu kazanmak uğruna oyuncular birbirlerine saygısızlık yapmazlar. Birbirlerine kötülük etmezler. Aksine satrançta etik kurallar oyuncular tarafından benimsenmiştir. İşte satranç bu kadar temiz ve zararsız bir oyundur. Böylesi güzel bir oyunu öğrenmek tüm çocukların hakkıdır. Dolayısıyla çocuklara küçük yaştan itibaren satrancı öğretmekte fayda var. Küçük yaşta satranca başlayan çocuklarda ileriyi düşünme, disiplinli olma, odaklanma, gözünde canlandırma, planlama gibi beceriler gelişir. Bunun yanı sıra sabırlı olmayı, beklemeyi öğrenirler. Özetle satranç çocukların zihinsel gelişimleri için değerli bir oyundur. Bu spora sahip çıkalım ve yaşatalım. Ayrıca satranç sporumuz için bir federasyonumuzun olması mutluluk vericidir. 1954 yılından beri Türkiye Satranç Federasyonu bu spora sahip çıkıyor. Ben bu anlamda federasyonumuza teşekkür ediyor, İpekyolu Belediyesi tarafından yapılan turnuvada dereceye giren minik sporcumuz İlyas Timushev’e de başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.