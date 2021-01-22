4B Yazılım dijital pazarlama hizmetlerine devam ediyor

Van’da 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri Adli Bilişim Mühendisi Olgucan Güden, dijital pazarlama alanında hizmetlerine devam ettiklerini ifade etti.

Dijital hizmetler noktasında ciddi çalışmalar yürüttüklerini belirten 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri Adli Bilişim Mühendisi Olgucan Güden, “Bu hizmetler kapsamında e-ticaret danışmanlığı, Google Ads hesap yönetimi, sosyal medya hesap yönetimi, SEO çözümleri gibi hizmetler vermekteyiz. Bu hizmetleri Van’da veriyor olmamız esnafımız için büyük bir şans olduğunu düşünmekteyiz” dedi.

Sosyal medyanın günümüzdeki önemine değinen Güden, “Bir mağazaya aynı anda girebilecek insan sayısı kısıtlıdır. Ama bir internet sayfasında sınırları aşarsınız. Ürün ve hizmetlerinizi sadece bir bölgede değil ulusala hatta dünyaya sunarsınız. Bundan ötürü her işletmenin dijital anlamda yatırım yapmaları elzemdir. Bu konuda bölgede hizmet veren bir firma olmamız Van için büyük bir şanstır. Bu anlamda dijitale yatırım yapmak için zaman kaybetmeyin. En kısa sürede internetteki yerinizi alın” ifadelerini kullandı.