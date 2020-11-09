Van’da 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri Adli Bilişim Mühendisi Olgucan Güden, firma olarak 4 ana faaliyet alanında hizmet verdiklerini ifade ederek, “Van’ın ilk ve tek siber güvenlik firması olmaya adayız” dedi.

Van’da verdikleri siber güvenlik hizmeti hakkında açıklama yapan 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri Adli Bilişim Mühendisi Olgucan Güden, kuruldukları günden itibaren yazılım, bilgi teknolojileri, reklamcılık ve danışmanlık konularında hizmet verdiklerini ifade etti. Bölgede siber güvenlik alanında yeterli sayıda çözüm olmadığından, bilgi teknolojileri ana faaliyet alt dallarından olan siber güvenlik alanında daha önce hiç verilmemiş ürün ve hizmetlerde fark oluşturduklarını vurgulayan Güden, “Siber Güvenlik Araştırma Merkezimizde (SİGAM) sürekli yeni ürünler üretmekteyiz. Geçtiğimiz hafta içerisinde bir IDS (Intrusion Detection System) çözümü ürettik. Bu IDS çözümü erken uyarı sistemi özelliğiyle sunucu sızma girişimlerini anlık tespit etmektedir. Buna benzer bir sürü çözümümüz var” dedi.

Siber güvenlik alanı için de marka yatırımı yaptıklarının altını çizen Güden, “Bilgin ve siber istasyon markalarımızla da siber güvenlik alanında sızma testleri hizmetleri vermekteyiz. Genel olarak bu sızma testleri, Ağ Sızma Testi, Web Uygulamaları Sızma Testi, Mobil Uygulamaları Sızma Testi, Sosyal Mühendislik Testi. Bunun yanı sıra güvenlik duvarı çözümleri ile anti virüs çözümlerimiz de mevcut. Ayrıca Kişisel Verilen Korunması Kanunu kapsamındaki öneri olarak sunulan ISO 27001 Danışmanlığı’nda teknik alt yapı hizmeti verebilmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Siber güvenliğin geleceğin en popüler mesleği olduğunu ve siber güvenlik alanında eğitim hizmeti verdiklerini belirten Güden, “Bu alanda kariyer yapmak isteyen, kendini geliştirmek isteyenler için eğitimlerimiz mevcuttur. Eğitimlerimiz kişiye özel olabileceği gibi grup eğitimlerimiz de mevcuttur. Pandemi önlemleri kapsamında eğitimlerimiz sosyal mesafe kuralına göre yapılacağı gibi online olarak da yapılabiliyor” diye konuştu.

2011 yılında Van merkezde meydana gelen depremi unutmadıklarını dile getiren Güden, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.