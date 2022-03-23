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350 taekwandocunun katıldığı müsabaka sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü faaliyet programında yer alan ve Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde 24 ilden toplamda 350 sporcu ve 55 hakem ile antrenörün katılım sağladığı ‘Okul Sporları Yıldız Kız ve Erkek Taekwondo Grup Müsabakaları’ sona erdi.

VAN 23.03.2022, 09:26
350 taekwandocunun katıldığı müsabaka sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü faaliyet programında yer alan ve Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde 24 ilden toplamda 350 sporcu ve 55 hakem ile antrenörün katılım sağladığı ‘Okul Sporları Yıldız Kız ve Erkek Taekwondo Grup Müsabakaları’ sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının “Okul Sporları 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı” faaliyet programında yer alan Okul Sporları Yıldız Kız ve Erkek Taekwondo Grup Müsabakaları, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde Nur Tatar Spor Salonunda yapıldı. Müsabakalarda Adıyaman, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Ordu, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van ve Trabzon illerinden 350 sporcu yer aldı. Van Nur Tatar Spor Salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından yapılan açılış seremonisine; Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Taekwondo Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Seyfullah Özdemir, Van Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Ramazan Kıvanç, ilçe müdürleri, federasyon hakemlerinin yanı sıra 24 ilden gelen antrenörler, idareciler, sporcular, hakemler ve davetliler katıldı. Programda açılış konuşmasını gerçekleştiren Taekwondo Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Seyfullah Özdemir, “Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz ile Türkiye Taekwondo Federasyonumuz tarafından 24 ilden 350 sporcumuzun katılım sağladığı, Van ilimizin ise 3 gün boyunca ev sahipliğini yapacağı ve ülkemiz adına gurur verici başarılara imza atan taekwondocu kızımızın adının verildiği Nur Tatar Spor Salonunda 3 gün boyunca sizlerle birlikte Okul Sporları Taekwondo Grup Müsabakalarında bulunmaktan oldukça mutluyuz. Bu duygu ve düşüncelerle müsabakalara katılım sağlayan tüm sporcu, antrenör ve idarecilerimize başarılar diliyor, Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen başta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ise 24 ilden 350 sporcuyu misafir etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “En önemlisi taekwondoda göğsümüzü kabartan 3 olimpiyat gören kızımız Nur Tatar isminin verildiği, Nur Tatar Spor Salonumuzda yapıyor olmanın da ayrıca hazını yaşıyoruz. Umut ediyoruz ki bugün burada mücadele edecek olan yaklaşık 350 sporcumuzdan nice Nur Tatar’lar çıkacak yâ da nice Nur Tatar versiyonunda erkek sporcularımız çıkacak. Ben şimdiden bütün katılımcı illerimize, sporcularımıza, antrenör ve hakem arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Tüm sporcularımızın yolları ve bahtları açık, akıbetleri ise olimpiyatlar olsun diyor, fairplay çerçevesinde bir organizasyon temenni ediyor, hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum” diye konuştu.

3 gün boyunca devam eden müsabakalar sonucunda 6 farklı kategoride mücadele eden Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü taekwondo sporcuları toplamda 1 birincilik, 2 ikincilik ve 7 üçüncülük madalyası kazanmayı başardılar. Van adına farklı kategorilerde madalya sahibi olan sporcular, ileriki tarihlerde Sivas’ta yapılacak olan Okul Sporları Taekwondo Final Müsabakalarında Van’ı temsil edecek.

Müsabakalarda dereceye giren takımlara madalya ve katılım belgeleri Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Taekwondo Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Seyfullah Özdemir ve diğer katılımcılar tarafından verildi.

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