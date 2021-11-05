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3 çocuk annesi ücretsiz eğitimle iş sahibi oldu

VAN (İHA) – Van’ın İpekyolu Belediyesine bağlı Bostaniçi Eğitim Köşkü’nde ücretsiz kuaförlük dersi alan 3 çocuk annesi Ceylan Keve iş yeri sahibi oldu.

VAN 05.11.2021, 10:04
3 çocuk annesi ücretsiz eğitimle iş sahibi oldu

VAN (İHA) – Van’ın İpekyolu Belediyesine bağlı Bostaniçi Eğitim Köşkü’nde ücretsiz kuaförlük dersi alan 3 çocuk annesi Ceylan Keve iş yeri sahibi oldu.

İpekyolu Belediyesine bağlı Bostaniçi Eğitim Köşkü’nde her yıl düzenli olarak sürdürülen kurslar, birçok kadına yeni iş kapıları açıyor. Açılan kurslara yoğun ilgi gösteren kadınlar, bu kurslar sayesinde hem meslek sahibi oluyor hem de sosyal hayata aktif olarak katılıyor. Hafta içi olan kurslarda saç kesimi, boyama, makyaj ve cilt bakımı gibi eğitimler, uzman eğitmenler tarafından uygulamalı olarak veriliyor. Eğitimler sonunda ise katılım sağlayan tüm kursiyerler, İl Milli Eğitim Bakanlığı onaylı ‘ustalık belgesi’ almaya hak kazanıyor.

“Kadınların kendilerini geliştirmeleri için gerekli destekleri sağlayacağız”

Kadınların kendilerini geliştirmeleri anlamında İpekyolu Belediyesi tarafından tüm desteklerin sunulduğunu söyleyen İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Nazan Sare Aslan, “Ceylan eğitimlerini tamamladı ve hala kendisini geliştirmek için kursumuza devam ediyor. Aynı zamanda açmış olduğu iş yeriyle evine maddi anlamda destek sağlıyor. İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü olarak kadınların her alanda kendilerini geliştirmesinden, özgüvenlerini tazelemelerinden ve kendi ayakları üzerinde durmasından yanayız. Müdürlük ve belediye olarak, Belediye Başkan Vekilimizin de desteğini alarak yolumuza devam ediyoruz. Bu anlamda arkamızda bir güç olarak durduğu için kendisine sonsuz teşekkür ediyoruz. Bu desteği alarak biz kadınlarımızın her daim yanında olacağız. Her zaman kendilerini geliştirmeleri için gerekli destekleri sağlayacağız” dedi.

“Kadınlar kendi ayakları üzerinde durmalı”

İpekyolu Belediyesi tarafından verilen ücretsiz eğitimin sonunda mahallede iş yeri açtığını söyleyen 3 çocuk annesi Ceylan Keve de, “İpekyolu Belediyesi tarafından verilen eğitimler çok iyi. Mahallemizdeki tüm kadınların yararlanmalarını isterdim ama bazılarının ailevi sebepleri vardı. Diğer taraftan yoğun başvuru nedeniyle kayıtlar yetmiyordu. Buna benzer birçok çalışmanın yapılmasını bekliyoruz. Van’da her mahalleye böyle bir çalışma gerekiyor. Kadınlarımızın kendilerini geliştirmesi adına bu tür çalışmaların artmasını çok istiyorum. Daha önceden el yatkınlığım vardı ama bilgi sahibi değildim. Evde eşim ve çocuklarıma baktığım için çıkıp başka bir işe bakamıyordum. Fırsat ayağımıza kadar geldi. Bu fırsatı değerlendirmek çok güzel oldu. Bu anlamda İpekyolu Belediyemize ve Belediye Başkan Vekilimize çok teşekkür ediyorum. Kadınlarımız artık kendi ayakları üzerinde durmayı bilsin. Sadece eşlerinin eline bakmasınlar, kendi işinizi kurarsanız bir taraftan eşinize destek sunarsınız, bir taraftan da kendinizi geliştirmiş olursunuz” diye konuştu.

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