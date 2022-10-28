29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için pedal çevirdiler

Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilay Van Şubesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bisiklet turu etkinliği düzenlendi.

Van’da bisikletin yaygınlaşması, çevre kirliliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilay Van Şubesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı anısına bisiklet turu etkinliği düzenlendi. İpekyolu ilçesi Kale Kavşağı’nda toplanan bisikletli grup, Melen Caddesi’nden Tuşba ilçesi Zeve Şehitliği’ne kadar pedal çevirdi.

Yaklaşık 20 kilometrelik güzergâhı 2 saat süren zorlu yolculuğun ardından tamamlayan bisikletliler, Zeve Şehitliği’nde Türk bayraklı pankart açarak şehitler anısına saygı duruşunda bulunup dua ettiler.

Bisiklet turu etkinliğine Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Adil Allahverdi, Van Yeşilay Bölge Koordinatörü Hakan Durğun, Van Yeşilay Şube Başkanı Firdevs Eriş, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.