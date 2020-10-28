Son Dakika
Vali Cüneyt Epcim: “Cumhuriyetimizin 97. yıldönümünü hep birlikte kutlamanın onur ve gururunu yaşamaktayız”
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
VAN’IN BAŞKALE İLÇESİNDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI NEDENİYLE ÇELENK SUNMA TÖRENİ YAPILDI.
VAN 28.10.2020, 14:48
VAN (İHA) – Van’ın Başkale ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle çelenk sunma töreni yapıldı.
Başkale’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97’nci yıldönümü kutlama programı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni yapıldı. Törene; Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, 6. Hudut Tabur Komutanı Albay İlker Ertuğrul, Cumhuriyet Savcısı Feyza Yasemin Samur, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bahadır Helli, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak ve kamu kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla program sona erdi.
21°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 28 Ekim 2020
|İmsak
|05:58
|Güneş
|07:23
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:44
|Akşam
|18:12
|Yatsı
|19:33
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Galatasaray
|6
|10
|4. Karagümrük
|6
|8
|5. Çaykur Rizespor
|6
|8
|6. Kasımpaşa
|6
|8
|7. Antalyaspor
|6
|8
|8. Malatyaspor
|6
|8
|9. Göztepe
|6
|7
|10. Erzurumspor
|5
|7
|11. Başakşehir
|6
|7
|12. Beşiktaş
|5
|7
|13. Gaziantep FK
|6
|7
|14. Sivasspor
|5
|7
|15. Hatayspor
|4
|7
|16. Konyaspor
|5
|6
|17. Kayserispor
|5
|6
|18. Trabzonspor
|6
|5
|19. Denizlispor
|6
|5
|20. Gençlerbirliği
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Balıkesirspor
|7
|10
|10. Adanaspor
|7
|9
|11. Akhisar Bld.Spor
|7
|9
|12. Bursaspor
|7
|7
|13. Menemen Belediyespor
|7
|6
|14. Bandırmaspor
|7
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|7
|3
|18. Eskişehirspor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Aston Villa
|5
|12
|4. Leicester City
|6
|12
|5. Leeds United
|6
|10
|6. Southampton
|6
|10
|7. Crystal Palace
|6
|10
|8. Wolverhampton
|6
|10
|9. Chelsea
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|5
|8
|12. West Ham
|6
|8
|13. Man City
|5
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|6
|5
|17. West Bromwich
|6
|3
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|6
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|7
|14
|2. Real Madrid
|6
|13
|3. Granada
|6
|13
|4. Villarreal
|7
|12
|5. Atletico Madrid
|5
|11
|6. Cádiz
|7
|11
|7. Osasuna
|6
|10
|8. Elche
|5
|10
|9. Getafe
|6
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Athletic Bilbao
|6
|6
|17. Huesca
|7
|5
|18. Celta de Vigo
|6
|5
|19. Levante
|5
|3
|20. Real Valladolid
|7
|3