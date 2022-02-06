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Esenyurt Kıraç mevkiinde park halindeki İETT otobüsü, bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Otobüs kısa sürede adeta alev topuna dönerken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
25 kilometrelik yolu 5 saatte aşıp hastaya ulaştılar
Van’ın Muradiye ilçesinde idrar yollarında enfeksiyon olduğu için aniden rahatsızlanan hasta, 5 saatlik çalışmanın sonucunda hastaneye ulaştırıldı.
VAN 06.02.2022, 09:52
Van’ın Muradiye ilçesinde idrar yollarında enfeksiyon olduğu için aniden rahatsızlanan hasta, 5 saatlik çalışmanın sonucunda hastaneye ulaştırıldı.
İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Devetaş Mahallesi’nde gece rahatsızlanan 76 yaşındaki Kemal Gümüş’ün yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gitmek için yola çıkan ekipler, tipi nedeniyle ilerleyemeyince Muradiye Belediyesi karla mücadele ekipleri devreye girdi. Yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucunda yolun açılmasıyla sağlık ekipleri hastaya ulaştı. Evde ilk müdahalesi yapılan Gümüş, Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılarak teravi altına alındı.