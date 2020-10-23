Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, 23 Ekim Van depreminin yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Şefik Ensari, yayımladığı mesajda, “Ülkemizde yaşam alanları, dünyanın en aktif fay hatlarının birinin üzerinde bulunmaktadır. 9 yıl önce meydana gelen Van depremi; yüzlerce kardeşimizin yaşamını yitirmesine ve binlerce vatandaşımızın da yaralanarak evsiz kalmasına yol açtı. Van depreminde milletimizin yaşadığı acıyı bizler yüreğimizde yaşadık. Van’da 1976 yılında yaşanan Çaldıran-Muradiye depremi sonrasında, 2011 yılında yaşanan Van depremi ile ülke olarak sağlam yapı denetimi konusunda ders almamız gerekmektedir. Yüz yılın bilimsel verileri ışığında günümüz teknolojisinden faydalanarak depreme dayanıklı yapıların tüm kurumlarımızla bütünlük içerisinde olmamız gerekmektedir. Aynı acıların tekrar yaşanmaması temennisiyle 2011 yılında yaşanan Van depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.