Van’ın merkez İpekyolu ilçesine bağlı Dibekli Mahallesinde 2 yıl aradan sonra geleneksel köyde bayramlaşma geleneği yeniden başladı, mahalle sakinleri ev ev dolaşarak komşularının bayramını kutladı.

Covid-19 nedeniyle 2 yıl aradan sonra sosyal mesafesiz kutlanan Ramazan Bayramı mesaisi mahallerde sabahın erken saatlerinde başladı. Van’ın merkez İpekyolu ilçesine bağlı 50 kilometre uzaklıkta bulunan Dibekli Mahallesinde mahalle sakinleri, sabahın erken saatlerinden itibaren bayram namazı için camiyi doldurdu. Namazdan sonra muhtarın evinde bir araya gelen mahalle sakinleri kahvaltı yaptıktan sonra kalabalık halinde gelenek haline gelen bayramlaşma için kapı kapı dolaştı. Kalabalık vatandaş grubuna çocuklar da eşlik etti. Her eve giden kalabalık grup, tepsilere doldurulan şekerleri alarak bayramlaştı. Çocuklar ise ellerinde poşetleri ile tepsilerden avuç dolusu şeker alması renkli görüntülere sahne oldu.

Şehir merkezinden bayram için mahalleye geldiğini belirten Fevzi Oral isimli vatandaş, “Ben Van’da ikamet ediyorum bayram için geldim. Pandemiden sonra bizim bayram güzel geçiyor. 2 seneydi bayram yoktu. Bu yıl herkes eve eve gezdi bayramlaştı” dedi.

Mahalle halkı hep beraber ev eve dolaşarak geleneği sürdürdüğünü ifade eden köy imam Arafat Abukan, “Pandemiden sonra 2 senenin ardından çok güzel bir bayram geçirdik. Köy halkı olarak hep beraber gezip bayramlaştık. Allah herkesten razı olsun. Herkesin bayramını kutluyorum” şeklinde konuştu.

Çocuklardan Helin Elçi ise Bayramda tekrar şeker topladığı için çok mutlu olduğunu söyleyerek, ”Çocuklar çok neşeli, Bugün herkesin bayramı kutlu olsun. Çocuklar çok mutlu bu bayram bizim bayramımız” diye konuştu.