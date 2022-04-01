Son Dakika
EGM’den Akşener’e: “Emniyet Teşkilatımızla ilgili haksızlık içeren sözlerini teessüfle karşılıyoruz”
2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği
Van’da polislerin de katılımıyla 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.
VAN 01.04.2022, 17:56
Van’da polislerin de katılımıyla 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerinin katılımıyla 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü münasebetiyle Van Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Danışma Merkezi Müdürlüğü tarafından bir etkinlik düzenlendi. Çeşitli gösterilerin ve müzik dinletisinin yapıldığı etkinlikte polisler otizmli bireylerle yakından ilgilendi.