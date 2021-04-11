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2. Lig: Vanspor FK: 1 - Kardemir Karabükspor: 0

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 33. hafta maçında Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Kardemir Karabükspor’u 1-0 mağlup etti.

VAN 11.04.2021, 17:15
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2. Lig: Vanspor FK: 1 - Kardemir Karabükspor: 0

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 33. hafta maçında Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Kardemir Karabükspor’u 1-0 mağlup etti.

Stat: Atatürk

Hakemler: Yakup Bakır, Soner Akgün, Kadir Beyaz

Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü: Aydın Bağ xxx, Rüştü Hanlı xx, Yakup Demir xxx, Barış Gök xx, Şiyar Kepir xx (Abdulkadir Özdemir dk. 59 xxx), Üzeyir Ergün xxx, Selim Kayacı xx (Ömer Yıldız dk. 68 xx), Oktay Aydın xx (Sedat Komi dk. 82 ?), Ali Say x, Sedat Cengiz xxx, Utku Şen xx (Burhan Arman dk. 59 xxx)

Kardemir Karabükspor: Olcay Toplu x, Sezer Gündüz x, Ahmet Yusuf Erakçaoğlu x, Ömer Faruk Yaylacı x, Cihan Aydın x, Serkan Sıkılmaz x (Muhammed Emin Acar dk. 85 ?), Mustafa Akca x (Emre Eser dk. 46 x), Berk Kervankıran xx, Uğurcan Yasin Tabak xx, Ali Kemal Yılmaz x (Melih Berat Arslan dk. 80 ?), Ömer Çelik x (Ahmet Enes Karataş dk. 80 ?)

Gol: Abdulkadir Özdemir (dk. 75) (Silahtaroğlu Vanspor FK)

Sarı kartlar: Yakup Demir, Barış Gök, Üzeyir Ergün (Silahtaroğlu Vanspor FK), Cihan Aydın, Emre Eser (Kardemir Karabükspor)
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