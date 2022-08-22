150 genç, Van Gölü kıyısında 4 gün kamp yaptı

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezlerinin izcilik kulübü üyelerinden oluşan 150 genç, Van Gölü kıyısında 4 gün boyunca kamp yaptı.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezlerinin izcilik kulübü üyelerinden oluşan 14-21 yaş aralığındaki 100 erkek ve 50 kız öğrenci, Edremit Su Sporları Merkezinde “Yaz Çadır Kampı” projesi çerçevesinde 4 gün boyunca temiz havada çadırda kalma deneyimi yaşadı. 14 -21 yaş arasındaki erkek öğrencileri bir önceki hafta, kız öğrencilerin ise bu hafta sonu kabul edildiği çadır etkinliğinde, Vanlı gençler temiz havada çadırda kalma deneyimi yaşadı.

4 gün boyunca çadırda kalan genç öğrenciler, Van Gölü’nün kıyısındaki Edremit Su Sporları Merkezinde sabah sporuyla başlayan çadır kampı daha sonra kahvaltının ardından satranç, masa tenisi, dart, okçuluk, plaj voleybolu, plaj futbolu, kano, kürek, yüzme ve eğitmenler tarafından ise gençlere çadır kurma teknikleri, kamp malzemeleri, teknik iz ve işaretler gibi eğitimler verildi. Gençler geçirdikleri çadır kampının son gecesinde ise kamp ateşi başında canlı müzikle eğlenerek gece boyunca kampta olmanın tadını çıkardılar.

Program sonunda açıklamalarda bulunan Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy; “Gençlik merkezleri izcilik kulübü bünyesinde ilimizde ilk defa gençlerimiz için 4 günlük unutulmaz bir kamp düzenledik. Farklı tarihler arasında kız ve erkek gençlerimizi ağırladığımız kampımızla ilgili velilerimiz ve gençlerimizden çok güzel dönüşler aldık. Edremit Su Sporları Merkezimizde sabah sporu ve kahvaltı ile başlayan kampımız; plaj voleybolu, plaj futbolu, masa tenisi, okçuluk, dart, kano, kürek, yüzme ve kitap okuma halkaları gibi birçok farklı etkinliklerle dolu dolu bir kamp geçirdiler. Uzman ve eğitmenlerimiz koordinatörlüğünde birçok farklı etkinlik ve faaliyetlerin yer alacağı bu kamplarımız inşallah yıl boyunca su sporları merkezimizde devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm gençlerimize keyifli ve eğlenceli bir kamp geçirmelerini diliyor, bu programın gerçekleşmesinde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımıza ve diğer arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.