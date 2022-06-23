120 haneli mahalle içme suyuna kavuştu

VAN (İHA) – Van’ın Özalp ilçesine bağlı 120 haneli Bağrıaçık Mahallesi, Van Su ve Kanalizasyon İşleri (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yeni içme suyu şebekesine kavuştu.

Özalp Belediyesi ve kaymakamlığının destekleriyle VASKİ tarafından geçen yıl başlatılan içme suyu çalışmaları tamamlandı. 2,5 kilometre uzaklıktan getirilen içme suyunun şebekeye verildiğini ifade eden Mahalle Muhtarı Necat Yalın, “Su sıkıntısı çeken mahallemiz, bir yıllık çalışma sonucu yeni içme suyuna kavuştu. 2,5 kilometre uzaklıktan getirilen içme suyumuz, 24 saat kesintisiz akacak. Katkılarından dolayı Özalp Kaymakamına ve VASKİ çalışanlarına teşekkür ederim” dedi.