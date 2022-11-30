11 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Van’da 11 yıl hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) firarilere göz açtırmadığı belirtildi. Açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yakalamalı şahıslara yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, aranma kaydı olduğu tespit edilen O.E. isimli şahıs 29.11.2022 günü planlı yürütülen çalışmalar neticesinde yakalandı. JASAT ekiplerince şahıs aynı gün Van Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmiş olup, 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğundan Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi. Kentte suçlulara geçit vermeyen JASAT, böylelikle bir olayı daha aydınlatarak çözüme kavuşturmuş oldu.