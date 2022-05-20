1. Van Fotoğraf Maratonu tüm heyecanıyla devam ediyor

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen ‘1. Van Fotoğraf Maratonu’nun ikinci günü fotoğraf sanatçılarının yoğun katılımıyla tamamlandı.

Kentin tarihi, kültürel, doğa güzelliklerini tanıtmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Van Büyükşehir Belediyesince ilk defa düzenlenen fotoğraf maratonu tüm heyecanıyla devam ediyor. İlk gününde renkli görüntülere sahne olan maratonun ikinci gününde de fotoğrafçılar en iyi fotoğrafı yakalayabilmek için büyük çaba sarf etti.

Sabah saatlerinde kent merkezinden hareket eden ücretsiz servislerle 1. rotada bulunan Çavuştepe Kalesi, Hoşab Kalesi, St. Bartholomeus Manastırı ve Başkale Yavuzlar Mahallesi Peri Bacalarına gelen fotoğraf tutkunları, en doğru kadraj, an ve ışık için kıyasıya mücadele etti. 2. rotada ise Bahçesaray ilçesinde Subaşı, ilçenin geleneksel sivil mimarileri, satranç ve keçecilik fotoğraflarını kareleyen fotoğrafçılara etkinlik süresince ikramlar da yapıldı.

Etkinliğin Başkale Peribacaları ayağını takip eden Mürşide Hatipoğlu, mahalleye geldiğinde büyük şaşkınlık yaşadığını ifade ederek, peri bacalarının heybetinin kendisini büyülediğini belirtti.

Maratonun Bahçesaray rotasında yer alan Adem Hakan ise etkinliğin çok güzel geçtiğini ifade ederek, Van’da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Maraton, 21 Mayıs Cumartesi günü 3. gün rotasıyla devam edecek.