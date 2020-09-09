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Van Gölü binlerce flamingoya ev sahipliği yapıyor

Güncel 09.09.2020, 11:17
Van Gölü binlerce flamingoya ev sahipliği yapıyor
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Van Gölü, her yıl İran`ın Urumiye Gölü`nden gelerek yaklaşık 4 ay boyunca konaklayan binlerce flamingoya (allı turna) ev sahipliği yapıyor.