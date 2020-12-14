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Vali Karaloğlu talimat verdi, Diyarbakır’da kırsal mahallelerde yapılmadık yol kalmadı

Güncel 14.12.2020, 13:53
Vali Karaloğlu talimat verdi, Diyarbakır’da kırsal mahallelerde yapılmadık yol kalmadı
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Diyarbakır’da görülmemiş hizmet, kırsal mahallelerde bin 300 kilometrelik yol yapımı için start verildi