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Vali Karaloğlu talimat verdi, Diyarbakır’da kırsal mahallelerde yapılmadık yol kalmadı
Güncel
14.12.2020, 13:53
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Diyarbakır’da görülmemiş hizmet, kırsal mahallelerde bin 300 kilometrelik yol yapımı için start verildi
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