VakıfBank, İslami Finans sektörünün önde gelen kuruluşlarından Kuwait Finance House ile gerçekleştirdiği anlaşma kapsamında, 5 yıl vadeli 500 milyon ABD Doları tutarındaki ilk murabaha finansmanı işlemini başarıyla tamamladı. Söz konusu bu işlemle, yurt dışı kaynak çeşitliliğini artırmaya devam etti.

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, işleme ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Ülkemizin risk primi ve derecelendirme notlarında iyileşmeler yaşanırken, değişen küresel finansal koşullar ve artan jeopolitik riskler, bankacılık sektöründe uzun vadeli ve çeşitlendirilmiş fonlama ihtiyacını her zamankinden daha belirgin hale getirmiştir. Bu çerçevede, İslami finans sektörünün önde gelen kuruluşlarından Kuwait Finance House ile gerçekleştirdiğimiz 500 milyon ABD doları tutarındaki, 5 yıl vadeli ve uygun maliyetli murabaha işlemi hem VakıfBank’a hem de Türk bankacılık sektörüne duyulan güvenin somut bir göstergesidir. Etkin bilanço yönetimi kapsamında, yurtdışı kaynak maliyetlerimizi en optimum seviyeye getirmeyi ve pasiflerimizin ortalama vadesini daha da artırarak bilançomuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz. Türkiye’nin en büyük ikinci bankası olarak, uluslararası sermaye piyasalarındaki güçlü konumumuzu, çeşitlendirdiğimiz kaynak yapısıyla devam ettirmenin stratejik öneminin farkındayız. Bu kapsamda, Bankamız seçici kredi politikamız doğrultusunda; ihracat, yatırım ve istihdama öncelik veren kurumsal, ticari ve KOBİ segmentindeki müşterilerini desteklemeye devam edecektir”.