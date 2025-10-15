Yeni portföy yönetim şirketi, katılım finans ilkeleri doğrultusunda hem bireysel hem de kurumsal müşterilere özel yatırım projeleri geliştirmeyi ve girişim sermayelerini destekleyerek farklı fon modelleri oluşturmayı amaçlıyor.

Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Portföy yönetimi sektörüne yeni bir soluk getirmek ve dinamik bir başlangıç yapmak bizim için önemli. Vakıf Katılım Portföy aracılığıyla sermaye piyasalarının derinleşmesine katkı sağlayacak, yatırımcılara farklı ve yenilikçi alternatifler sunacağız” dedi.

Akben, yeni şirketin faaliyetinin Kurum’un finansal hizmetlerdeki kapsayıcılığını artıracağını, faizsiz finans sektörünün gelişimine destek vereceğini ve “Katılım Bankacılığında referans kurum olma” vizyonuna önemli katkı sağlayacağını da vurguladı.

Vakıf Katılım Portföy, geleneksel bankacılık dışında yatırım yapmak isteyen geniş bir kitleye ulaşmayı hedeflerken, katılım finans ilkelerinden taviz vermeden sektöre değer katmayı sürdürecek.