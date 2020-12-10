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Vaka artışının devam ettiği Antalya'da pazar yoğunluğu

Güncel 10.12.2020, 16:55
Vaka artışının devam ettiği Antalya'da pazar yoğunluğu
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Denetimlerin üst seviyeye çıkarıldığı pazara belirli sayıda vatandaş alındı, girişlerde ateş ölçümü yapıldı